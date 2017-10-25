Перепись населения в 2020 году: власти создадут нацкомиссию

Власти начали подготовку к новой переписи населения, намеченной на 2020 год.

Для начала намерены создать Национальную комиссию, которая займётся организацией и проведением переписи. Этот вопрос значится в повестке сегодняшнего заседания правительства.

Последняя перепись населения и жилья прошла в 2014 году. Её результаты представили в марте этого года.

Согласно данным, в Молдове проживают более двух миллионов 900 тысяч граждан. Из них 75% - молдаване, 7% - румыны, почти 6,5% - украинцы и более 4% - гагаузы.