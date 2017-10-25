Собственное знамя может появится у главы кабмина

У премьер-министра в ближайшем будущем появится собственное знамя. Соответствующий законопроект обсудят на сегодняшнем заседании кабмина.

Предполагается, что полотнище будет синего цвета с изображением государственного герба в центре. Его модель разработали в 2010 году, но до сих пор так и не изготовили.



Если документ одобрят, в будущем знамя будут выдавать премьеру в день принятия присяги. Оно будет храниться в кабинете главы кабмина и выставляться на публике лишь на официальных церемониях.



Подобные знамёна есть также у главы государства и председателя парламента. Первое представляет собой пурпурное квадратное полотнище, второе - красное.







