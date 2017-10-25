США снова начнут принимать беженцев

США возобновляют программу приема беженцев, но при этом ужесточают критерии проверки мигрантов из 11 стран. Соответствующий указ президента Дональда Трампа опубликован вечером 24 октября на официальном сайте Белого дома.

Как отмечается, действие этой программы было приостановлено на 120 дней в связи с общим ужесточением правил въезда в США.

В заявлении Министерства внутренней безопасности отмечается, что более тщательному контролю будут подвергаться потенциальные беженцы из стран, представляющих угрозу для безопасности США, сообщает korrespondent.net

Напомним, приостановка программы приема беженцев была частью мер по ограничению притока мигрантов в США, которые Трамп обещал во время президентской кампании и пытается реализовать после вступления в должность.