В Африке волна убийств из-за охоты на "вампиров"

Полиция африканской страны Малави арестовала 200 преступников, устроивших охоту на людей, которые, по их мнению, являются вампирами. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции, передает Reuters.

Как отмечается, с середины сентября на юге Малави девять человек были убиты из-за распространенной среди местных веры в колдовство и вампиров. Жертвами нападений, обычно, становятся альбиносы, которые в связи с нехваткой меланина в организме не похожи на большинство темнокожих жителей и являются очень чувствительными к солнечному свету.

Насилие заставило ООН и посольство США объявить некоторые части страны опасными для посещения, пишет korrespondent.net

Нападения последней недели распространились на второй по величине город Малави Блантайр, где 22-летнего мужчину забросали камнями, а потом сожгли заживо, а другого забили камнями до смерти.

Жертв обвинили в вампиризме, хотя малавийские медицинские эксперты уверяют местных в безосновательности подобных обвинений.

В этом месяце Организация Объединенных Наций из-за инцидентов отозвала своих сотрудников из двух районов на юге Малави.