Хакеры украли данные пациентов пластических хирургов в Лондоне

Престижная клиника пластической хирургии подверглась хакерской атаке, в результате которой были похищены личные данные пациентов.

Представители лондонской клиники London Bridge Plastic Surgery (LBPS) заявили, что их компьютерные специалисты и полиция получили подтверждение взлома системы.

Хакерская группировка, взявшая на себя ответственность за атаку, утверждает, что получила "терабайты" информации, сообщает новостной сайт Daily Beast.

Полиция Лондона расследует обстоятельства произошедшего, сообщает ВВС.

Хакер или группа хакеров, называющие себя Dark Overlord ("темный повелитель"), заявили, что похитили фотографии гениталий и других частей тела пациентов клиники.

Некоторые из снимков были переданы Daily Beast.

Также, как утверждается, похищенные данные содержат информацию о членах королевской семьи. Хакеры обещают выложить в открытый доступ список пациентов и соответствующие фото.

"Сейчас мы выясняем, какие именно данные были похищены, - говорится в заявлении LBPS. - Ужасно, что они избрали своей мишенью наших пациентов".

Пресс-секретарь лондонской полиции сообщила, что полицейские были извещены о кибератаке 17 октября.

Она также добавила, что пока никто не арестован и что Управление по делам организованной преступности продолжает расследование.

Услугами клиники LBPS пользуются многие известные пациенты, среди которых модель и телеведущая Кейти Прайс, которая недавно благодарила врачей клиники на своей странице в "Инстаграме" за сделанную подтяжку лица.

В Управлении Уполномоченного по охране личных данных заявили: "Мы поставлены в известность о случившемся и сейчас изучаем детали. В соответствии с законодательством об охране данных, все организации обязаны обеспечивать безопасность персональной информации ".

Ранее Dark Overlord уже заявлял о своей причастности громким случаям компрометации защищенных данных, включая взлом компьютерной системы американского медиагиганта Netflix в этом году.

В апреле 10 новых эпизодов телевизионного сериала "Оранжевый - хит сезона" были выложены в сеть после того, как Netflix отказался заплатить шантажистам.