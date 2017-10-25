Артефакт, найденный внутри затонувшего в 1503 году в Индийском океане корабля, оказался древнейшим из когда-либо обнаруженных навигационным прибором - астролябией. Моряки XV-XVI веков использовали бронзовый диск, чтобы измерять высоту солнца над горизонтом.
Астролябию нашли на "Эсмеральде", корабле в составе флотилии Васко да Гамы, обломки которого были обнаружены у побережья Омана. Корабль затонул в 1503 году во время шторма.
Португальский мореплаватель Васко да Гама был первым в истории, кто смог пройти морским путем из Европы в Индию.
Специалисты по подводной археологии считают, что астролябия была сделана в период между 1495 и 1500 годами. Прибор представляет собой диск диаметром 17,5 см и толщиной меньше двух миллиметров, пишет ВВС.
Прибор обнаружила экспедиция компании Blue Water Recoveries, которая занимается исследованием затонувших кораблей. Исследование возглавлял Дэвид Мернс, исследователь и автор книги "Охотник за кораблекрушениями".
"Это большая честь - найти нечто настолько редкое, настолько важное с точки зрения истории. Нечто, что археологи будут изучать, чтобы заполнить пробелы", - говорит Мернс.
"Она была не похожа ни на что из того, что мы находили раньше, и я сразу понял, что это какой-то очень важный прибор, потому что на нем виднелись две эмблемы", - рассказывает Мернс.
"Одну из них я узнал сразу, это был герб Португалии [того времени]... Вторая, как выяснилось позже, были персональной эмблемой Мануэла I, который тогда был королем Португалии", - говорит Мернс.
Исследователи сразу предположили, что найденный ими артефакт - астролябия, но не могли найти на ней никаких отметок, которые обычно используются для определения местонахождения судна. Отметки нашли позже, при более глубоком изучении.
Лазерное сканирование, проведенное учеными из Уорикского университета, показало, что по краю диска была нанесена градуировка с делениями, отступавшими друг от друга на пять градусов.
Эти деления позволяли морякам устанавливать высоту солнца над горизонтом в полдень и таким образом определять, на какой широте находится их корабль.
Астролябии - довольно редкая находка в практике исследования затонувших кораблей. Найденный экспедицией Мернса прибор стал 108-м в истории исследований. Также эта астролябия - самая старинная из найденных исследователями, она старше самого древнего из найденных приборов на несколько десятилетий.
Как отмечает Мернс, найденный артефакт по меньшей мере на 30 лет старше самой древней из прежде найденных исследователями астролябий. Находка позволит лучше понять, как эволюционировали навигационные приборы, говорит он.
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авторы DW