Россия наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии.
Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) был утвержден в 2015 году с целью выявления сторон конфликта, применявших химическое оружие.
К концу недели должен появиться отчет о применении химоружия в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб в апреле 2017 года.
Также Россия отклонила отчет следственной группы ООН по вопросам прав человека, в котором подвергается критике сирийское правительство, пишет ВВС.
Текущий мандат миссии истекает в ноябре. Россия предлагала отложить голосование о его продлении, пока не будут оглашены результаты расследования нападения в Хан-Шейхуне.
Но российская сторона не получила необходимой поддержки в Совбезе и воспользовалась своим правом вето, которым она обладает наравне с Великобританией, Китаем, Францией и США.
Россия уже в девятый раз не позволяет Совбезу принять действия в отношении своего союзника Сирии. Правозащитная организация Amnesty International назвала эту ситуацию "зеленым светом для военных преступлений".
Постпред США при ООН Никки Хейли также высказалась жестко о действиях России, обвинив Москву в союзничестве с "диктаторами и террористами".
В свою очередь, постпред России при организации Василий Небензя обвинил США и другие страны в попытках поставить Россию в неловкое положение.
"Происходящее сегодня не очень приятно. Это по сути отвратительно", - сказал он, отметив, что Россия была готова обсуждать продление мандата миссии после публикации выводов расследования в Хан-Шейхуне.
Только у совместной миссии ООН и ОЗХО есть официальные полномочия по расследованию химических атак в Сирии. Предполагалось, что полученные выводы помогут привлечь виновных к ответственности.
В результате нападения на Хан-Шейхун в апреле погибли более 80 человек. США в ответ нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе.
В сентябре совет по правам человека ООН возложил ответственность за применение химического оружия в сирийском городе на правительственные силы, придя к выводу, что в нападении участвовал самолет сирийских ВВС. Таким образом, версия России о том, что самолет обычным образом разбомбил химический завод повстанцев, была отвергнута.
Президент Сирии Башар Асад назвал ситуацию с Хан-Шейхуном сфабрикованной. Он настаивает, что Сирия уничтожила запасы своего химоружия в рамках специального соглашения, однако в этом году министр обороны США заявил, что Дамаск уничтожил не все запасы.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Будьте осторожны с электроприборами.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно получение премии.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Будьте осторожны с автомобилем.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW