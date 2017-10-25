В селе Кирка Новоаненского района возобновил работу кирпичный завод, который простаивал два года.
Предприятие прекратило работу из-за того, что компания владевшая им, обанкротилась. Этим летом завод продали на публичном аукционе. Новый владелец инвестировал в него 20 миллионов леев.
"Здесь был бурьян выше самого здания. Собрали весь металлолом. Сделали ревизию всего, что есть. Купили новый электродвигатель. Шаг за шагом восстановили всё", - сказал предприниматель Михай Усатый.
Теперь на заводе трудятся более 150 жителей района. Большая часть из них работала на предприятии до его закрытия.
Сейчас зарплата рабочих составляет от четырёх до 11 тысяч леев. А раньше они не получали деньги месяцами и даже устраивали забастовки.
Новый владелец говорит, что на заводе ещё есть 30 вакантных мест. Он также отметил, что продукция уже пользуется спросом на внутреннем рынке.
"У нас очень много заказов, стараемся успевать. Были дни, когда продавали по 30 - 40 тысяч кирпичей", - сказал предприниматель Михай Усатый.
В будущем владелец предприятия планирует полностью обновить оборудование, открыть новые цеха и производить до полутора миллиона кирпичей в месяц.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW