Молодые врачи, которые будут работать в селе, получат подъёмные в более короткие сроки

Начинающие врачи и фармацевты, которые отправятся на работу в сельскую местность, получат подъёмные в более короткие сроки. Они будут выплачены в три, а не в четыре транша, как это происходит сейчас.

Первые выплаты молодые специалисты получат после первого месяца работы, остальные - по окончании года. Напомним, летом власти увеличили размер подъёмных на 50%. Так, начинающие врачи получат по 45 тысяч леев, фармацевты - 36.







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