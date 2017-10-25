Россия передала Филиппинам оружие и боеприпасы. ФОТО

Россия поставила Филиппинам партию продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, боеприпасы к ним, а также армейские грузовики, сообщает министерство обороны РФ.

Церемония передачи прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля Адмирал Пантелеев Тихоокеанского флота ВМФ РФ. На ней присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте, сообщает korrespondent.net

Ранее правительства двух стран подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Подписи под документом поставили Шойгу и его филиппинский коллега Делфин Лорензана.

Отмечается, что в ходе визита на Филиппины Шойгу провел семь двусторонних и многосторонних переговоров с коллегами из стран АСЕАН и СМОА плюс.

Отряд российских кораблей в составе БПК Адмирал Виноградов, Адмирал Пантелеев и танкера Борис Бутома прибыл в Манилу несколько дней назад. В среду Дутерте побывал в сопровождении Шойгу на Адмирале Пантелееве. Планируется, что российские корабли пробудут в Маниле до 26 октября.