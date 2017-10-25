Дочь Кадырова презентовала новую коллекцию одежды в Москве

Дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат, которая является руководителем Дома моды Firdaws, презентовала свою коллекцию модной одежды. Коллекция получила название "Горная жемчужина".

Показ проходил в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia. В целом "Горная жемчужина" включала 47 платьев, изготовленных из шифона и шелка, а также бархата, кружева и воздушной органзы.

Все наряды имели свободный крой, а некоторые - шлейфы и широкие рукава. Также образы моделей были дополнены шелковыми платками на голове.