В Чернигове вертолет приземлился возле остановки общественного транспорта. ВИДЕО

В Чернигове местная прокуратура расследуют факт незаконного приземления частного вертолета вблизи конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Масаны. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Чернигова.

Как отмечается, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта.

Установлено, что 21 октября частный вертолет приземлился на поле возле конечной остановки троллейбусов в одном из районов города, забрал пассажира и улетел в неизвестном направлении, сообщает korrespondent.net

"По данному факту 23 октября начато уголовное производство по статье нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничения свободы на срок до трех лет", – отметили в прокуратуре.