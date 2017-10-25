Си Цзиньпин снова возглавит партию и страну

Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря компартии на следующие пять лет. Такое решение было принято в среду в ходе первого пленума ЦК КПК 19-го созыва в Пекине.

Ранее идеи действующего главы Китая – председателя КНР – были включены в конституцию компартии, что поставило Си Цзиньпина в один ряд с её основателем – Мао Цзэдуном, отмечает euronews.com.

Вот как сам лидер страны прокомментировал своё назначение:

“Я воспринимаю это решение не только как положительную оценку моей работы, но и как стимул для движения вперёд”, – заявил он, выступая перед однопартийцами и журналистами.

Си Цзиньпин впервые был избран на пост генсека на предыдущем съезде ЦК КПК, который состоялся в ноябре 2012 года. А в 2007 году он впервые вошел в состав партийного аппарата – Постоянный комитет Политбюро ЦК. После этого его карьера в коммунистической партии шла вверх чрезвычайно быстро: уже через год, в 2008, Цзиньпин был назначен заместителем председателя КНР, в 2010 – заместителем председателя Военного совета ЦК, после чего в 2012 году возглавил его и центральный комитет компартии.

Политологи отмечают, что именно с приходом к власти “пятого поколения” руководителей во главе с Си Цзиньпином по всей стране началась активная борьба с коррупцией, которая затронула все высшие эшелоны власти. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, включая 240 “тигров”, официальных лиц высокого уровня, лишились постов, были отправлены за решетку. некоторые из них получили пожизненные сроки лишения свободы.