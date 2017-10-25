В США существует полулегальный рынок, на котором продаются и покупаются тела умерших и их органы. Бизнес-модель этой отрасли выстроена главным образом на стремлении бедных американцев сэкономить на собственных похоронах. Об этом сообщает Reuters.
Агентство провело расследование, результаты которого были обнародованы 24 октября. Как удалось выяснить журналистам Reuters, американские компании, занятые в этой полулегальной сфере, обычно заключают договор на бесплатную кремацию части тела умершего.
В обмен они получают право распоряжаться остальными органами по своему усмотрению. Такая схема пользуется популярностью в большинстве североамериканских штатов прежде всего в малообеспеченных семьях, которые не могут позволить себе традиционные похороны, передает Лента.ру.
Этот бизнес приносит солидные доходы. Так, по данным Reuters, только одна компания за три года заработала до 1,25 миллиона долларов. Стоимость целого тела колеблется от 3 тысяч до 10 тысяч долларов, но обычно компании расчленяют труп на шесть частей. Туловище с ногами продается примерно за 3,5 тысячи долларов, голова — за 500 долларов, нога — за 350 долларов, позвоночник — за 300 долларов.
Человеческие органы широко используются для обучения студентов-медиков, врачей, медсестер и стоматологов. Однако приобрести части человеческого тела таким образом может любой желающий. Журналисты Reuters утверждают, что смогли купить шейный отдел позвоночника и две человеческие головы, связавшись с торговцем донорскими органами по интернету.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW