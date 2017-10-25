Сотрудники столичных детсадов не получили обещанные надбавки к зарплатам

Сотрудники детских садов в столице не получили надбавки к зарплатам за сентябрь. Об этом было объявлено сегодня в ходе дебатов на заседании муниципального совета.

Социалист Ион Чебан обвинил в этом и.о. главы столичного управления образования Александра Фляша, который вместо решения проблемы отправился в командировку в Великобританию до 30 октября. И.о. мэра столицы Нистор Грозаву пообещал провести внутреннее расследование.

"Фляша необходимо срочно освободить от занимаемой должности, есть все предпосылки для этого. Я очень прошу вас, вернитесь из Великобритании, там нечего искать и заплатите зарплату людям", сказал глава фракции ПСРМ в КМС Ион Чебан.

Нистор Грозаву сказал, что задержка с выплатой надбавок персоналу детсадов могла возникнуть из-за проблем в работе электронной системы. Он пообещал - люди получат свои деньги до 1 ноября.

"Господин Фляш отправился в командировку, запланированную ранее. Другое дело, что он уехал не решив проблем до конца. Мы это уточним по его возвращению, если с правовой точки зрения возникнут сложности мы расследуем этот случай", сообщил и.о. мэра столицы Нистор Грозаву.

Представители финансового управления мэрии не прокомментировали происходящее.

В конце сентября Муниципальный совет одобрил выделение 1,9 млн. леев для надбавки к зарплате работникам детсадов. С сентября они должны были получить бонус в размере 50% от их зарплаты.