В Instagram появились совместные трансляции прямого эфира

В социальной сети Instagram появились совместные трансляции прямого эфира. Функция позволяет добавлять в любой момент трансляцию другого пользователя, а также удалить и заменить ее, передает Engadget.

При этом во время совместного эфира так же, как и во время обычного, пользователи имеют возможность оставлять свои лайки и комментарии.

Видео трансляции можно сохранять на смартфон и делиться им позднее через Stories, пишет korrespondent.net

Для добавления трансляции другого человека следует нажать на новую пиктограмму в правом нижнем углу, после чего выбрать опцию "Add". После того, как трансляция будет добавлена, экран будет поделен пополам.