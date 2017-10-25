На странность обратил внимание пользователь с ником ryanpaulfan. «Попробуйте быстро набрать 1+2+3 в калькуляторе. Спорю, что у вас не получится получить шестерку», — предложил он в разделе, посвященном технике Apple.

За сутки пост ryanpaulfan набрал более пяти тысяч лайков и множество комментариев, авторы которых бросились проверять неисправность на своих гаджетах. Когда выяснилось, что сбой действительно охватывает все «яблочные» устройства, комментарии наводнили критические послания в адрес Apple. «Сидя на работе я тоже безуспешно пытался что-то посчитать на iOS 11. Я думал, что схожу с ума. Они должны срочно наладить работу калькулятора», — возмутились пользователи.

«Я сбросил настройки до iOS 10, и все заработало», — сообразил один из владельцев смартфона Apple.

Некоторые посетители ресурса попросили ryanpaulfan не мучиться с оригинальным калькулятором iOS 11 и воспользоваться аналогами, которые, по их словам, работают гораздо быстрее и точнее, чем «яблочное» приложение.

Как выяснилось, неточность расчетов объясняется неактивным режимом калькулятора iOS 11, который на мгновение отключает клавишу. Таким образом, вместо 1,2 и 3 приложение складывает 1 и 23, передает Лента.ру .