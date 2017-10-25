Впечатляющее зрелище: 245 экстремалов разом прыгнули с моста. ВИДЕО

22 октября 245 роупджамперов из Бразилии прыгнули с тридцатиметрового моста в окрестностях Сан-Паулу, чтобы установить мировой рекорд.

Интересно, что предыдущий рекорд — совместный прыжок 149 экстремалов — был установлен их соотечественниками в апреле прошлого года. Теперь прыгуны ждут официального ответа от представителей Книги рекордов Гиннесса, пишет life.ru

По сообщению Daily Mail, на подготовку прыжка у организаторов ушло несколько месяцев. Рекордсменам потребовалось 20 километров верёвки и около тысячи ремней безопасности.