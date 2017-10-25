"Британский Карлсон" пролетел 25 км на 100 воздушных шарах. ВИДЕО

38-летнему Тому Моргану из Бристоля удалось подняться на высоту 2438 метров. Он сидел на кемпинг-стуле, привязанном к 100 гелиевым шарам.

Это была не первая попытка "лётчика-испытателя" Тома Моргана подняться в воздух на воздушных шарах с гелием. После нескольких провалов в Ботсване Том решил попытать счастье в ЮАР. Там он рассказал о желании устроить гонку на гелиевых шарах в Африке.

Тому понадобились два дня, чтобы подготовить шары к полёту, который он сам описал как "волшебный".