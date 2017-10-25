Парламентская комиссия одобрила внесение поправок в госбюджет

Парламентская комиссия по культуре, образованию, молодежи, спорту и СМИ одобрила на заседании во вторник законопроект о внесении поправок в государственный бюджет на 2017 г.

Согласно документу, доходная часть бюджета увеличена на 541,6 млн. леев до 33,766 млрд. леев, расходная часть увеличена на 416,3 млн. леев до 37,796 млрд. леев. В то же время, дефицит бюджета уменьшен на 125,4 млн. леев и составляет чуть более 4 млрд. леев, передает Инфотаг.



Заместитель министра финансов Вероника Врагалева сказала, сборы налоговой и таможенной службы оказались куда более оптимистичными в этом году, чем предполагалось ранее. Только поступления от налогов за восемь месяцев на 2,1 млрд. леев превысили запланированные показатели, что от части объясняется мерами по укреплению усилий, предпринятыми ответственными органами.



"Речь идет об устранении некоторых схем по уклонению от уплаты налогов. Если говорить о самых обсуждаемых примерах, то значительную роль сыграло наведение порядка в ресторанах, а также введение артистов в законодательное поле, что позволило собирать налоги с тех областей, где ранее этого не делалось", - пояснила она.



По ее словам, налоговая служба не может навести порядок везде и сразу. В европейских странах на одного налогового инспектора приходятся порядка 800 налогоплательщиков, а в Молдове - более 1,8 тыс., что более чем в два раза больше.



"С начала года были выявлены зоны, где могут быть самые высокие риски по уклонению от уплаты налогов", - отметила она.