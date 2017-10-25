Андриан Канду: отставка министра юстиции по делу Брагуцы неуместна

Андриан Канду полагает, что возможная отставка министра юстиции в связи с делом Брагуцы не поможет решить проблему недочетов в правосудии и правительстве.

"Тот факт, что кто-то отправится в отставку - разве это чем-то поможет? С политической точки зрения, безусловно, это красивый жест, но в реальности разве это что-то решит? Я бы предпочел, чтобы люди выполняли свою работу, находясь на своем месте", заявил Андриан Канду в ходе передачи "Important" на телеканале TVC21, передает unimedia.info.

"Этот случай демонстрирует, что существуют пробелы в системе и недостатки в законодательстве", добавил спикер Парламента.

"У нас около 60% из 100% необходимых людей на должностях судей, люди уходят из системы (...) люди не хотят ассоциироваться с правосудием, и нам нужно найти какие-то решения. Не нужно каждый раз искать козла отпущения", добавил председатель парламента.

Напомним, что в связи с публикацией новой видеозаписи, на которой запечатлено, как заключенный Брагуца подвергался избиениям, Майя Санду заявила, что министр юстиции должен подать в отставку, как "доказательство уважения к человеческой жизни",сообщает point.md