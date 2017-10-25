Украинские спасатели посещают Молдову

Делегация Управления по чрезвычайным ситуациям Украины во главе с ее начальником, полковником Сергеем Михайлюком находятся с рабочим визитом в Молдове.

В состав делегации входят также сотрудники из соседней с Молдовой Черновицкой области, отмечает Инфотаг.

Спасатели из соседней страны встретились с заместителем министра внутренних дел РМ Дорином Пуриче. Чиновник подчеркнул важность двусторонних отношений Молдовы и Украины при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также внедрения системы спасения, реанимации и доставки с использованием специальных бригад.

"Между нашими странами сегодня в этой сфере внедрены 25 проектов, что является несомненным успехом", - сообщил Пуриче. Украинские партнеры подтвердили готовность с их стороны всячески развивать взаимодействие в названной области.