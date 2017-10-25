В общей сложности за восемь лет добычей Мицуаки Танигавы, которого за манеру ограблений прозвали"хэйсэйским ниндзей", стали ценности на сумму в 30 миллионов иен (около 360 тысяч долларов), сообщает Agence France-Presse. Преступник воровал в основном деньги и ваучеры, которые потом можно было обналичить.

Безработный Танигава выходил обычно вечером из квартиры и направлялся в пустой дом, где хранил свое черное одеяние. Там он переодевался и затем грабил намеченные заранее магазины и дома, стараясь при этом не попасть в объектив камер наружного наблюдения. В среднем в каждом помещении он старался проводить не больше десяти минут.

Лицо при этом он прикрывал черной балаклавой, однако как-то раз в мае 2017 года был наконец заснят камерой без нее, после чего его опознали и задержали с поличным после ограбления магазины электроники. При аресте Танигава, у которого уже имелось раньше криминальное прошлое, заявил, что предпочитал воровать, потому что ненавидел работать. При этом, по словам преступника, будь он моложе, его бы не поймали, передает Вести.ру.