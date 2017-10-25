Экологи: таяние льдов в Арктике несет риски для России

Таяние льдов в Арктике из-за изменений мирового климата сделает арктические ресурсы доступнее, однако несет огромные риски для природы и экономики России, заявили европейские эксперты-экологи в ходе международной конференции по изменению климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конференция проходит в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).

"Значительно сократится время на перевозку грузов из Китая в северные европейские порты, всего до двух недель. Возникнет большое желание использовать природные ресурсы Арктики. Поэтому наш долг - сделать так, чтобы развитие Арктики не уничтожило имеющиеся в ней ресурсы, чтобы сохранить ее для последующих поколений. Можно говорить, что последствия окажутся непредсказуемыми, они могут быть положительными для северной части России, но отрицательными для южных регионов страны, где может возникнуть дефицит воды и лесных ресурсов", - отметил директор Европейско-Средиземноморского центра изучения климатических изменений Антонио Наварра, передает vestifinance.ru.

По словам Наварры, за последние 40 лет Арктика потеряла около 40% ледяного покрова, и таяние льдов продолжается. По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько десятилетий Арктика, по крайней мере летом, окажется свободна от льда. Скорость роста температуры воздуха в мире напрямую зависит от того, какой объем парниковых газов человечество выбросит в атмосферу, подчеркнул эксперт.



С тем, что последствия изменений климата и таяния льдов Арктики непредсказуемы, согласен и руководитель лаборатории Far Eastern Climate Smart Lab ДВФУ Риккардо Валентини.



"Изменения климата приводят к большому ряду последствий, как положительных, так и отрицательных. Существует точка зрения, что изменения климата - это всегда изменения со знаком "минус", но иногда встречаются и положительные изменения. И в странах с холодным климатом улучшаются условия для ведения сельского хозяйства, как мы видим это в России. Вместе с тем изменения климата приводят и к отрицательным последствиям, в частности меняется цикл выпадения осадков. Применительно к экономике они могут приводить к изменениям в традиционных секторах, оказывать положительное влияние на развитие туризма", - отметил Валентини.



Международная конференция по проблемам изменения климата проходит в ДВФУ 24-26 октября с участием ведущих исследователей из России, Италии, Китая, Южной Кореи, Финляндии и Голландии.