"Живой Кен" сделал свою 59-ю операцию: в этот раз его не устраивали волосы

34-летний "живой Кен" Родриго Алвеш уже заплатил около 70 тыс.долларов за многочисленные пластические операции. Но он уверен, что нет предела его совершенству, и решился на 59-ю операцию. В этот раз он провёл восемь часов у хирурга, чтобы пересадить себе волосы.

Родриго Алвеш поделился в социальных сетях фотографиями, на которых его волосы пропитаны кровью после изнурительной процедуры по пересадке. "Живой Кен" заявил, что операция обошлась ему в 25 тыс. долларов, пишет life.ru Родриго надеется выглядеть более "женственным". Ранее он заявил о том, что не собирается встретить старость в мужском теле.

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