Канду описал процедуру отстранения Додона

Председатель парламента Андриан Канду объяснил, какой может быть процедура отстранения президента Игоря Додона, если бы существовала подобная парламентская инициатива. Канду отметил, что к этой процедуре не прибегают по целому ряду причин. Заявления были сделаны спикером во время телепрограммы на канале TVC21.

"То, что Игорь Додон нарушает Конституцию, может стать основанием для того, чтобы парламент инициировал процедуру временного отстранения (импичмента). Сама процедура по констатации в парламенте длительная. Должна быть создана следственная комиссия, которая соберет специалистов, свидетелей, доказательства, после чего подготовит дело, которое продемонстрирует, что президент Додон нарушил закон или Конституцию, что также возможно реализовать. Дело направляется в Конституционный суд, который высказывается о том, что Игоря Додона можно отстранить. По решению парламентского квалифицированного большинства, президент Додон отстраняется и вслед за этим парламентским отстранением должен немедленно последовать референдум, организованный в течение 30 дней. Парламент вправе отстранить его на 30 дней, после чего проводится национальный референдум, посредством которого президента Додона отправят в оставку те, кто его выбрал", - объяснил Канду.

По словам председателя парламента, вся процедура очень длинная, и предполагает конфронтацию с президентом, что может привести к политическому кризису. Референдум предполагает предвыборную кампанию, деньги из бюджета, право на телевидение и другое,сообщает point.md