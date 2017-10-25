Линии на крыльях летучих мышей оказались уникальны, как отпечатки пальцев

Узоры, образуемые пучками соединительных тканей коллагена и эластина на крыльях летучих мышей, оказались столь же индивидуальны, как папиллярные линии человека. Это открытие сделали американские учёные, а результаты их работы опубликованы в научном издании Journal of Mammalogy.

Коллаген и эластин обеспечивают прочность крыла летучих мышей и в то же время — необходимую гибкость для полёта. Учёных заинтересовало, насколько неповторим их "рисунок" и может ли он соответствовать научным стандартам — универсальности, отличительности, постоянству и собираемости — для измерения уникальных характеристик особей.

Объектами для исследования стали рукокрылые четырёх видов. Сделав множество фотографий крыльев и внимательно изучив узоры на них, учёные в 96 случаях из 100 смогли определить, какой именно летучей мыши принадлежит то или иное крыло.

Сейчас американские специалисты пытаются спасти летучих мышей от массовой гибели из-за так называемого синдрома белого носа, когда на животных поселяется гриб-паразит Geomyces destructans. Он заставляет рукокрылых вести себя нетипично: охотиться днём или вылетать из пещеры наружу при отрицательных температурах, что нередко приводит к смерти животного.

"Отпечатки крыльев" летучих мышей, как надеются учёные, помогут в борьбе с опасным заболеванием, поскольку теперь биологам станет проще отслеживать, как смертельно опасный грибок влияет на конкретную особь, а значит — и искать способ противодействия ему, пишет life.ru