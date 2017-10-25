"Клад найден при осмотре строительной траншеи поблизости от церкви Николая Чудотворца. Возможно, эта церковь и была в свое время ориентиром для того, кто оставил монеты. Во всяком случае, только она сохранилась с тех времен на данном участке", — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По тем временам 97 копеек было вполне приличной суммой. Для сравнения, средний оклад служащего в Москве тогда составлял примерно 9 рублей в год, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Это уже второй клад, найденный на Нижней Радищевской улице. Около месяца назад недалеко от этого места археологи нашли 41 копейку времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова (XVII век). С 2015 года благодаря программе "Моя улица" в центре Москвы было найдено более 10 тысяч артефактов, передает Вести.ру.