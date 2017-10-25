СМИ рассказали о завещании Честера Беннингтона

Популярный сайт TMZ опубликовал статью о завещании фрнонтмена Linkin Park Честера Беннингтона.

По данным СМИ, часть активов музыканта, в том числе, его пенсионный счет, перейдут его супруге Талинде. Остальное перейдет в семейную трастовую компанию Chester and Talinda Bennington Family Trust.

Беннингтон скончался летом 2017 года. В браке с Талиндой у него было трое детей и еще трое от предыдущих отношений. Согласно завещанию популярного музыканта, право на наследство имеют все шестеро детей, передает Вести.ру.