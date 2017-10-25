"Опаснее водородной бомбы": вулкан в Северной Корее может взорваться в скором времени

Развалины домов, вымершие улицы и закрытое пеплом солнце. Это не результат ядерной войны на Корейском полуострове, а возможные последствия извержения вулкана Пэктусан, расположившегося на границе Северной Кореи и Китая. Последний раз он давал о себе знать уже более тысячи лет назад, и в ближайшие годы ученые ожидают нового мощного взрыва. Причем спровоцировать его способны непрекращающиеся ядерные испытания КНДР.

Надвигающееся извержение вулкана Пэктусан (в Китае его называют Чанбайшань), продолжает беспокоить ученых всего мира. По своей мощности он уступает лишь супервулканам, извергающимся раз в 100 тысяч лет и способным вызвать изменение климата на всей планете. Сила священной корейской горы Пэкту на порядок меньше, но и она может в десятки раз превзойти мощность взрыва самых крупных термоядерных бомб, когда-либо испытанных человечеством. За последние две тысячи лет таких извержений по всему миру было всего четыре, но скоро может случиться и пятое.

По данным китайских ученых, с начала 2000-х годов в районе Пэктусана регулярно наблюдаются мелкие землетрясения. Кромки кратера вулкана понемногу растут, повышается температура в близлежащих термальных источниках, а также концентрация гелия. Все это может свидетельствовать о возвращении вулкана в активную фазу и надвигающемся извержении. Вулканологи полагают, что в 10 километрах под горой есть крупный очаг раскаленной магмы, который постепенно пополняется из нижележащих очагов и рано или поздно выплеснется наружу.

Вулканы, подобные Пэктусану, извергаются приблизительно раз в тысячу лет. И учитывая то, что последнее мощное извержение Белоголовой горы произошло в 946 году, вполне возможно, что сейчас она собирает силы для нового мощного взрыва. Для более чем миллиона китайцев и северокорейцев, проживающих в этом регионе, последствия его могут быть катастрофическими.

Извержение силой в семь баллов в свое время вызвало выброс огромного количества раскаленного потока газа, пепла и камней, которые, летя с огромной скоростью, уничтожали все живое на своем пути. А из разорвавшейся верхушки горы вытекали потоки лавы, спалившие в пожарах всю окружающую растительность. Даже спустя тысячелетие экосистема этих мест до конца не восстановилась., сообщает РИА Новости

Новый взрыв может быть еще более разрушительным. Два миллиарда тонн воды из образовавшегося в кратере озера Чхончжи могут спровоцировать мощные наводнения, переполнив крупнейшие пограничные реки Амноккан (Ялуцзян) и Туманган (Тумыньцзян, или Туманная — именно по ней Россия граничит с КНДР). К тому же взаимодействие с водой приведет к еще большему количеству пепла, который может затмить солнце на несколько месяцев, вызвав эффект, схожий с ядерной зимой. В результате средняя температура в Северо-Восточной Азии упадет на два градуса.

Впрочем, как отмечают ученые, силу извержения на данном этапе предугадать сложно. За время глубокой спячки Пэктусан не раз просыпался, ограничиваясь небольшими выбросами. Однако последний раз это было также больше ста лет назад. Поэтому даже если извержение будет вдвое меньшей мощности, облака пепла долетят и до соседних стран. Если оно произойдет летом, то накроет преимущественно северо-восток Китая и КНДР, а также юг российского Приморья. Если же зимой, когда дуют западные ветры, пепел полетит в сторону Японии и юга Корейского полуострова.

Основной спор между учеными, однако, связан сейчас не с тем, ждать ли извержения или нет, а с тем, как скоро оно произойдет.





