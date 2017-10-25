Развалины домов, вымершие улицы и закрытое пеплом солнце. Это не результат ядерной войны на Корейском полуострове, а возможные последствия извержения вулкана Пэктусан, расположившегося на границе Северной Кореи и Китая. Последний раз он давал о себе знать уже более тысячи лет назад, и в ближайшие годы ученые ожидают нового мощного взрыва. Причем спровоцировать его способны непрекращающиеся ядерные испытания КНДР.
Надвигающееся извержение вулкана Пэктусан (в Китае его называют Чанбайшань), продолжает беспокоить ученых всего мира. По своей мощности он уступает лишь супервулканам, извергающимся раз в 100 тысяч лет и способным вызвать изменение климата на всей планете. Сила священной корейской горы Пэкту на порядок меньше, но и она может в десятки раз превзойти мощность взрыва самых крупных термоядерных бомб, когда-либо испытанных человечеством. За последние две тысячи лет таких извержений по всему миру было всего четыре, но скоро может случиться и пятое.
По данным китайских ученых, с начала 2000-х годов в районе Пэктусана регулярно наблюдаются мелкие землетрясения. Кромки кратера вулкана понемногу растут, повышается температура в близлежащих термальных источниках, а также концентрация гелия. Все это может свидетельствовать о возвращении вулкана в активную фазу и надвигающемся извержении. Вулканологи полагают, что в 10 километрах под горой есть крупный очаг раскаленной магмы, который постепенно пополняется из нижележащих очагов и рано или поздно выплеснется наружу.
Вулканы, подобные Пэктусану, извергаются приблизительно раз в тысячу лет. И учитывая то, что последнее мощное извержение Белоголовой горы произошло в 946 году, вполне возможно, что сейчас она собирает силы для нового мощного взрыва. Для более чем миллиона китайцев и северокорейцев, проживающих в этом регионе, последствия его могут быть катастрофическими.
Извержение силой в семь баллов в свое время вызвало выброс огромного количества раскаленного потока газа, пепла и камней, которые, летя с огромной скоростью, уничтожали все живое на своем пути. А из разорвавшейся верхушки горы вытекали потоки лавы, спалившие в пожарах всю окружающую растительность. Даже спустя тысячелетие экосистема этих мест до конца не восстановилась., сообщает РИА Новости
Новый взрыв может быть еще более разрушительным. Два миллиарда тонн воды из образовавшегося в кратере озера Чхончжи могут спровоцировать мощные наводнения, переполнив крупнейшие пограничные реки Амноккан (Ялуцзян) и Туманган (Тумыньцзян, или Туманная — именно по ней Россия граничит с КНДР). К тому же взаимодействие с водой приведет к еще большему количеству пепла, который может затмить солнце на несколько месяцев, вызвав эффект, схожий с ядерной зимой. В результате средняя температура в Северо-Восточной Азии упадет на два градуса.
Впрочем, как отмечают ученые, силу извержения на данном этапе предугадать сложно. За время глубокой спячки Пэктусан не раз просыпался, ограничиваясь небольшими выбросами. Однако последний раз это было также больше ста лет назад. Поэтому даже если извержение будет вдвое меньшей мощности, облака пепла долетят и до соседних стран. Если оно произойдет летом, то накроет преимущественно северо-восток Китая и КНДР, а также юг российского Приморья. Если же зимой, когда дуют западные ветры, пепел полетит в сторону Японии и юга Корейского полуострова.
Основной спор между учеными, однако, связан сейчас не с тем, ждать ли извержения или нет, а с тем, как скоро оно произойдет.
Комментарии
- Сезонное наводнение в Таиланде: погибли девять человек
- Экологи: таяние льдов в Арктике несет риски для России
- Какая погода ожидает Молдову в ближайшие дни
- Нью-Йорк может уйти под воду
- Снегопад в горах Румынии: глубина покрова достигает полуметра
- Перевернутые самолеты, машины и разрушенные здания: несколько торнадо обрушились на юго-восток США. ВИДЕО
- Молния едва не убила подростка на глазах матери. ВИДЕО
- Японию захватил тайфун Лан. ВИДЕО
- Сильные ветер и дожди ожидаются в Румынии
- На Британию обрушился шторм "Брайан"
- В Турции мужчина убил себя в прямом эфире из-за помолвки дочери
- Одессит торговал оружием в интернете, пересылая его по почте
- В Андах обнаружили свидетельства древних жестоких ритуалов
- "Лаборатория Касперского" рассказала о целях вируса BadRabbit
- Операция длиною в год: хирурги из США успешно разделили сиамских близнецов с общей головой
- Какая погода ожидает Молдову в ближайшие дни
- В небе над США заметили «огненных медуз». ВИДЕО
- Созданы поросята без сала
- Владимир Воронин подверг критике Игоря Додона и Дорина Киртоакэ
- Стюардесса вывалилась из двери самолета во время взлета
- Протесты в Киеве: что сейчас происходит в украинской столице. ФОТО
- Еще шесть случаев бешенства у животных выявлено в Молдове
- Подробности убийства сторожа виноградника в Хынчештском районе
- Анна Гуцу сделала скандальные заявления в эфире телепрограммы Important на канале TVC21
- Полиция нашла мать забытой в Бельцах девочки
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно получение премии.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW