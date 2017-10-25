Первый подводный ресторан в Европе построят в Норвегии

Норвежское дизайнерское бюро Snøhetta построит первый в Европе подводный ресторан.

Заведение под названием Under будет находится рядом с одной из деревень на южном побережье страны. Частично ресторан будет находиться на суше, а частично - на пятиметровой глубине. Чтобы он выдержал высокое давление и любые погодные условия, его стены построят из бетона метровой толщины, а окна - из акрила, пишет nv.ua

В ресторане предусмотрены посадочные места на 100 человек и большое панорамное окно. Помещение будет освещено неярким светом, чтобы не причинять неудобств морским жителям. Также, здесь установят особую отопительную технологию, что позволит ресторану работать круглый год. По словам архитекторов Snøhetta, в период малого наплыва гостей в ресторане будут работать биологи из исследовательского центра.

Строительство ресторана Under начнется, предположительно, в феврале 2018 года, а открыть заведение планируют в 2019 году.