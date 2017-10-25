Adobe научила искусственный интеллект реалистично удалять объекты на видео

На проходящей в Лас-Вегасе ежегодной конференции Adobe Max 2017 компания представила алгоритм Cloak для редактирования видео.

Функция Cloak отслеживает объект, который вы хотите удалить, и заменяет его.

Новая функция работает на основе технологии Adobe Sensei, которая использует искусственный интеллект, машинное обучение и глубокое изучение. Искусственный интеллект проанализировал миллионы фотографий и на основе собранных данных может выполнять свою работу.

Разработчики продемонстрировали новую функцию на двух примерах: в одном случае алгоритм за несколько секунд удалил столб, который находился в кадре перед храмом Христа Спасителя в Москве, а во втором случае алгоритму даже удалось удалить движущихся людей, которые занимали большую часть кадра.

Кроме того, система распознавания лиц, которая совмещена с редактором фото, позволит изменять положение лица и направление взгляда у человека на снимке. Все изменения можно будет производить в режиме реального времени, применяя несколько эффектов одновременно, пишет nv.ua

Также Adobe представила сервис определения шрифтов. Благодаря визуальному поиску в Typekit вы можете загрузить изображение, а ИИ-платформа Sensei попытается сопоставить его с каждым из существующих в библиотеке системы шрифтом.