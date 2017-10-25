Основными причинами наводнения в заявлении Департамента по предотвращению и преодолению природных катастроф названы затяжные ливневые дожди, характерные для последних недель влажного сезона, который заканчивается в начале ноября, а также сход большого количества дождевой воды с гор в северных провинциях Таиланда и переполнение рек и водоемов, в том числе водохранилищ национальной ирригационной системы.

Власти Таиланда в течение последнего месяца неоднократно опровергали вероятность повторения катастрофического наводнения 2011 года, затопившего на месяц до трети территории таиландской столицы Бангкока, включая один международный аэропорт и пригородную промышленную зону, в которой расположены индустриальные парки. Однако некоторые эксперты предрекают наводнение в Бангкоке, которое может начаться в середине или ближе к концу ноября. В среду уровень затопления в провинции Аюттхайя, расположенной в 60 километрах на север от Бангкока, составил во многих районах до двух метров. Из берегов вышли река Чаопрайя и все ее притоки, причем отвод воды из водохранилищ в реки продолжается, так как водохранилища заполнены на 110 – 120%, сообщает в среду газета "Тхаи Рат".