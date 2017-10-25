Офис связи НАТО в Кишинёве должен открыться до декабря этого года. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип во вторник, 24 октября, на церемонии инаугурации нового министра обороны Еуджена Стурзы. По словам главы кабмина, Молдова является нейтральной страной, но этот нейтралитет не означает изоляции. Павел Филип рекомендовал новому министру обороны обеспечить более тесное сотрудничество с международными организациями, в особенности с Североатлантическим альянсом, передаёт IPN.
Соглашение об открытии офиса НАТО в Кишинёве было подписано Павлом Филипом с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в ноябре 2016 года, но открытие центра несколько раз откладывалось по техническим и инфраструктурным причинам.
Офис связи НАТО заявлен в качестве гражданской миссии, сообщает point.md
Комментарии
- Министр иностранных дел Андрей Галбур встретился с венгерским коллегой
- Канду описал процедуру отстранения Додона
- Андриан Канду: отставка министра юстиции по делу Брагуцы неуместна
- Заседание РМ -ЕС в Страсбурге: комитет обсудит предоставление макрофинансовой помощи Молдове
- Собственное знамя может появится у главы кабмина
- Владимир Воронин подверг критике Игоря Додона и Дорина Киртоакэ
- Кишиневский мунсовет не утвердил председателя избирательного совета из-за отсутствия кворума
- Евгений Стурза назвал основные приоритеты в дальнейшей деятельности Минобороны
- Вопрос о выводе иностранных войск с территории Молдовы не включили в повестку ООН
- Новый министр обороны Евгений Стурза принес присягу
- Лучшие страны для путешествий в 2018 году
- В Турции мужчина убил себя в прямом эфире из-за помолвки дочери
- Одессит торговал оружием в интернете, пересылая его по почте
- В Андах обнаружили свидетельства древних жестоких ритуалов
- "Лаборатория Касперского" рассказала о целях вируса BadRabbit
- Какая погода ожидает Молдову в ближайшие дни
- В небе над США заметили «огненных медуз». ВИДЕО
- Созданы поросята без сала
- Владимир Воронин подверг критике Игоря Додона и Дорина Киртоакэ
- Стюардесса вывалилась из двери самолета во время взлета
- Протесты в Киеве: что сейчас происходит в украинской столице. ФОТО
- Еще шесть случаев бешенства у животных выявлено в Молдове
- Подробности убийства сторожа виноградника в Хынчештском районе
- Анна Гуцу сделала скандальные заявления в эфире телепрограммы Important на канале TVC21
- Полиция нашла мать забытой в Бельцах девочки
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно получение премии.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW