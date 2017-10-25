Украинский подросток открыл стрельбу на детской площадке

В Херсоне правоохранители задержали 15-летнего, который предположительно открыл стрельбу на детской площадке во дворе одного из домов. Об этом сообщила патрульная полиция Херсона в Facebook.

Отмечается, что в понедельник вечером, 23 октября, полиция получила вызов с сообщением о том, что на детской площадке во дворе одного из домов на улице 28-й Армии несколько молодых людей стреляют из пистолета.

На месте инспекторы увидели неизвестного. Заметив патрульный автомобиль, парень совершил неудачную попытку побега. Во время проверки у беглеца обнаружили предмет, похожий на пистолет, и пакетик с веществом неизвестного происхождения.

Парень назвал свое имя и утверждал, что ему уже есть 18 лет. Однако документов при себе не имел. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Днепровского отделения полиции. Позже туда же прибыл отец задержанного, после чего парень назвал настоящее имя и сообщил другую дату рождения.

Обстоятельства происшествия выясняются. Похожий на пистолет предмет и обнаруженное вещество изъяли для проведения экспертизы, пишет nv.ua