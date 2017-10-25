Созданы прозрачные солнечные панели

Исследователи из университета штата Мичиган показали прозрачный материал, который способен собирать солнечную энергию. Ученые уверяют, что такие панели в будущем вполне смогли бы обеспечить США около 40% от необходимой энергии, пишет Science Alert.

Тонкий материал напоминает пластик, он способен генерировать электричество, при этом не мешая обзору. В основе технологии лежит использование органических молекул, которые поглощают невидимые световые волны. Панели из такого материала можно использовать в качестве окон в зданиях.

"Прозрачные солнечные элементы представляют собой волну будущего для новых солнечных систем. Эти устройства могут обеспечить такой же уровень электроэнергии, как и традиционные солнечные фотоэлементы. Это обеспечит дополнительные функциональные возможности для повышения эффективности зданий, автомобилей и мобильной электроники", - объясняет ученый Ричард Лунт из Мичиганского университета.

Эффективность прозрачных панелей на сегодня составляет всего 5%. Традиционные же солнечные батареи демонстрируют КПД от 15 до 40%. Но исследователи настаивают на том, что этот показатель можно улучшить, пишет nv.ua

"Мы работаем над прозрачными солнечными батареями только в течение пяти лет. В конечном счете, эта технология предлагает многообещающий путь к получению недорогой, широко распространенной солнечной энергии на малых и больших поверхностях, которые ранее были недоступны для батарей", - добавил Лунт.