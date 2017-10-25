В случае с девочками, родившимися полтора года назад в Филадельфии, сделать это было довольно проблематично – эти близнецы имели общую голову и кости черепа. Подобные сиамские близнецы встречаются крайне редко, и медики еще пока не выработали надежные стратегии по их разделению и защите мозга каждого ребенка от повреждения.

Тейлор и его коллеги смогли решить эту задачу, проведя операцию, которая фактически длилась целый год. В октябре прошлого года они удалили часть костей в общей части черепа младенцев и установили внутри него особый прибор, который раздвигал "половинки" их собственных черепов.

Подобное разделение черепов шло крайне медленно, со скоростью в несколько миллиметров в день, однако через год оба черепа отдалились друг от друга примерно на два сантиметра, что позволило ученым нарастить дополнительные участки кожи на головах младенцев и затем разделить их.

Эта последняя операция состоялась в июле этого года, и она затянулась почти на целый день. В ее рамках медикам пришлось фактически поштучно разделить кровеносные сосуды, питавшие мозг и той, и другой девочки, убрать их лишние ответвления, "сшить" разорванные участки артерий и принять тяжелое решение по удалению части мозга, которая была общей для Эбби и Эрин.

Операция завершилась успешно, и сейчас можно сказать, как отмечает Тейлор, что процедура разделения не привела к повреждению мозга бывших "сиамских близнецов", которые сейчас продолжают проходить процедуры реабилитации. В ближайшее время ученые и хирурги начнут думать над тем, как можно восстановить структуру их черепа, нарастить потерянные кости и волосяной покров.