Врачи из США заявили об успешном завершении уникальной операции по разделению сиамских близнецов с общей головой и черепом, сообщает пресс-служба Детского госпиталя Филадельфии.
В случае с девочками, родившимися полтора года назад в Филадельфии, сделать это было довольно проблематично – эти близнецы имели общую голову и кости черепа. Подобные сиамские близнецы встречаются крайне редко, и медики еще пока не выработали надежные стратегии по их разделению и защите мозга каждого ребенка от повреждения.
Тейлор и его коллеги смогли решить эту задачу, проведя операцию, которая фактически длилась целый год. В октябре прошлого года они удалили часть костей в общей части черепа младенцев и установили внутри него особый прибор, который раздвигал "половинки" их собственных черепов.
Подобное разделение черепов шло крайне медленно, со скоростью в несколько миллиметров в день, однако через год оба черепа отдалились друг от друга примерно на два сантиметра, что позволило ученым нарастить дополнительные участки кожи на головах младенцев и затем разделить их.
Эта последняя операция состоялась в июле этого года, и она затянулась почти на целый день. В ее рамках медикам пришлось фактически поштучно разделить кровеносные сосуды, питавшие мозг и той, и другой девочки, убрать их лишние ответвления, "сшить" разорванные участки артерий и принять тяжелое решение по удалению части мозга, которая была общей для Эбби и Эрин.Операция завершилась успешно, и сейчас можно сказать, как отмечает Тейлор, что процедура разделения не привела к повреждению мозга бывших "сиамских близнецов", которые сейчас продолжают проходить процедуры реабилитации. В ближайшее время ученые и хирурги начнут думать над тем, как можно восстановить структуру их черепа, нарастить потерянные кости и волосяной покров.
Комментарии
- В Андах обнаружили свидетельства древних жестоких ритуалов
- Линии на крыльях летучих мышей оказались уникальны, как отпечатки пальцев
- Древнейший навигационный прибор найден на дне Индийского океана
- В небе над США заметили «огненных медуз». ВИДЕО
- Созданы поросята без сала
- Найдены звери, у которых к зиме сжимается череп
- Учёные прогнозируют мощные магнитные бури на ближайшие дни
- NASA показало завораживающий закат в созвездии Ориона
- Ученые нашли способ улучшить работу мозга
- Назван способ вычислить женскую ложь
- В Турции мужчина убил себя в прямом эфире из-за помолвки дочери
- Одессит торговал оружием в интернете, пересылая его по почте
- В Андах обнаружили свидетельства древних жестоких ритуалов
- "Лаборатория Касперского" рассказала о целях вируса BadRabbit
- Операция длиною в год: хирурги из США успешно разделили сиамских близнецов с общей головой
- Какая погода ожидает Молдову в ближайшие дни
- В небе над США заметили «огненных медуз». ВИДЕО
- Созданы поросята без сала
- Владимир Воронин подверг критике Игоря Додона и Дорина Киртоакэ
- Стюардесса вывалилась из двери самолета во время взлета
- Протесты в Киеве: что сейчас происходит в украинской столице. ФОТО
- Еще шесть случаев бешенства у животных выявлено в Молдове
- Подробности убийства сторожа виноградника в Хынчештском районе
- Анна Гуцу сделала скандальные заявления в эфире телепрограммы Important на канале TVC21
- Полиция нашла мать забытой в Бельцах девочки
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно получение премии.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW