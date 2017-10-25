"Большинство жертв (вируса. — Прим.) находится в России. Меньшее количество атак наблюдалось и в других странах — Украине, Турции и Германии", — отметили в компании.

Во вторник Киевский метрополитен и Одесский аэропорт заявили о хакерских атаках на свои банковские и информационные системы. Агентство Интерфакс и петербургское издание "Фонтанка.ру" также сообщили, что подверглись кибератакам вируса-шифровальщика, которому эксперты дали имя BadRabbit. Злоумышленники требуют в качестве выкупа за расшифровку файлов 0,05 биткоина (по текущему курсу это около 283 долларов). Распространение вируса, по данным экспертов, происходило через зараженные СМИ, передает РИА Новости.

По словам экспертов Group-IB, чтобы избежать заражения, нужно создать файл C:windowsinfpub.dat и поставить ему права "только для чтения". Кроме того, рекомендуется оперативно изолировать компьютеры, указанные в тикетах (события в системе обнаружения вторжений. — Прим. ред.), а также проверить актуальность и целостность резервных копий ключевых сетевых узлов.

Новый шифровальщик — это модифицированная версия вируса NotPetya, который поразил IT-системы организаций в нескольких странах в июне. На связь BadRabbit с NotPetya указывают совпадения в коде.

В атаке используется программа Mimikatz, которая перехватывает на зараженной машине логины и пароли. Также в коде имеются уже прописанные логины и пароли для попыток получения административного доступа.