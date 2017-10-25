В перуанских Андах нашли древние останки людей, которые подвергались ритуальному насилию. С какой-то целью им периодически крушили черепа, но при этом оставляли в живых. Кости были обнаружены на археологическом памятнике, известном как Пакопампа.
«Учитывая археологический контекст (останки были извлечены из мест церемониальных практик), равно как и распределение травм среди обоих полов и отсутствие защитной архитектуры, вполне вероятно, что ритуалы, а не война или набеги, были причиной большинства обнаруженных травм», — пишут авторы исследования, о котором рассказывает Independent.
За десять лет здесь были найдены останки 104 человек, 66 взрослых и 38 детей, погребенных в период между 1200 и 500 годами до н. э. Семь скелетов взрослых людей были целиком извлечены и подробно изучены. Большинство травм, перенесенных этими людьми, приходилось на черепа, также пострадали конечности. Характер повреждений свидетельствует о том, что удары были намеренными и повторявшимися, то есть это не был несчастный случай. Имелись признаки исцеления, а это означает, что люди не обязательно умирали от этих травм, даже если те были тяжелыми.
Исследователи также не считают, что причиной ран был конфликт. Пакопампа является церемониальным местом, а не оборонительным, и эти тела были найдены не в жилых помещениях, чего можно было ожидать, если бы речь шла о жертвах набегов. Кроме того, на этих телах не было характерных оборонительных ран. Травмы конечностей наносились им на протяжении всей жизни.
Поскольку люди были похоронены в местах, связанных с религиозными ритуалами, исследователи делают вывод, что церемониальная деятельность и является вероятным объяснением их ранений.
Что касается причин, то исследователи могут только спекулировать на эту тему. Как отмечают авторы работы, социальная напряженность, связанная с нехваткой продовольственных ресурсов, привела к социальной стратификации и ритуальному насилию в некоторых ранних цивилизациях в Центральных Андах, но вряд ли это случай Пакопампы. На скелетах не удалось найти признаков дефицита питания.
Есть некоторые признаки того, что представители тогдашней элиты идентифицировались с хищными животными, например большими кошками, такими как ягуары. «Контролируемая практика насилия», возможно, была способом для элиты продемонстрировать свое господство. Со временем травмы, которые получали несчастные, становились более серьезными.
Скорее всего, предполагают исследователи, в дальнейшем эта практика вылилась в человеческие жертвоприношения, которые широко применялись в этих краях в более поздние эпохи, передает Моя планета.
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авторы DW