Одессит торговал оружием в интернете, пересылая его по почте

В Одессе силовики ликвидировали сеть сбыта контрабандного огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в среду, 25 октября.

По данным ведомства, житель Одессы организовал поставки оружия иностранного производства в различные регионы Украины. Покупателей он находил через интернет и после полной предоплаты отправлял им оружие почтой. Факты незаконного сбыта мужчиной стрелкового оружия задокументированы в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Задержали нелегального торговца на почте при попытке отправить посылкой пистолет с лазерным прицелом. При обыске дома у мужчины правоохранители изъяли два пистолета, больше сотни патронов различного калибра и гранату, пишет korrespondent.net