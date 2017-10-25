В Турции мужчина убил себя в прямом эфире из-за помолвки дочери

В Турции мужчина застрелился в прямом эфире Facebook Live после того, как узнал о помолвке своей дочери, сообщает New York Post.

54-летний Айхан Узун из города Кайсери рассказал пользователям соцсети, что решил уйти из жизни после того, как молодые не спросили у него разрешения на свадьбу, приняв решение самостоятельно.

"Я не хочу, чтобы те, кто довел меня до такого состояния, приходили на мои похороны", – заявил он.

По словам Узуна, о "самом радостном дне в жизни дочери" – ее помолвке – он узнал от позвонившей ему жены.

"Никто не спросил меня. Никто не обращается со мной, как с мужчиной", – сказал он.

"Прощайте, я покидаю вас, берегите себя", – добавил Узун и нажал на спусковой крючок пистолета.