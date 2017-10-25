Лучшие страны для путешествий в 2018 году

Эксперты издательства Lonely Planet изучили самые горячие туристические направления, чтобы выявить «раскаленные». Ознакомьтесь со списком маршрутов, которые каждый путешественник обязан пройти в 2018 году.

Наиболее желанным местом на планете в разделе «10 лучших стран» оказалось государство Чили. За ним расположились Южная Корея, Португалия и Джибути (Восточная Африка).

Лучшими городами стали Севилья в Испании, Детройт (США), Канберра (Австралия) и Гамбург (Германия). Среди лучших регионов — побережье Косуэй (Северная Ирландия), знаменитое Мостовой гигантов, которая, как ни странно, разочаровала в этом году многих туристов.

За Ирландией следуют Аляска и Юлианские Альпы в Словении, передает Моя планета.