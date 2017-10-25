Эминем отсудил компенсацию у политической партии в Новой Зеландии

Национальная партия Новой Зеландии заплатит американскому рэперу Эминему 600 тыс. новозеландских долларов (412 тыс. долларов США) в качестве компенсации за нарушение его авторских прав.

Национальная партия использовала в своей предвыборной рекламе мелодию песни Lose Yourself. Песня, использованная в предвыборной агитации, называлась Eminem-esque, что можно перевести как "В стиле Эминема", и, как постановил суд, почти не отличалась от оригинала, передает ВВС.

Эти слушания, начавшиеся в мае,- стали новой проверкой законности так называемой похоже звучащей музыки.

Лейбл Эминема Eight Mile Style подал иск после того, как Национальная партия использовала в своей кампании 2014 года нелицензионную версию песни, в свое время получившей Оскара.

Адвокаты новозеландской партии утверждали, что использованная музыка - не Lose Yourself, а композиция под названием Eminem-esque, которая была приобретена в стоковой музыкальной библиотеке. Но суд в среду постановил, что саундтрек достаточно похож на "в высшей степени оригинальное" произведение Эминема и что закон об авторском праве был действительно нарушен.

В ходе слушаний были оценены так называемые барабанные паттерны, подпевки и скрипичные тональности в каждой версии. Все это, как было заявлено, очень походило на оригинал.

"Такое использование не одобрили бы ни Эминем, ни Eight Mile Style", - говорится в решении суда.

Песня Lose Yourself была выпущена в 2002 году в сборнике саундтреков к фильму "Восьмая миля" (8 Mile), в котором Эминем сыграл главную роль. В 2004 году трек вошел в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Трек, использованный в 2014 году более 100 раз в телевизионной предвыборной рекламе Национальной партии Новой Зеландии, был взят из библиотеки компании Beatbox.