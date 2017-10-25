ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Успешным окажется обращение в органы власти.

Источник