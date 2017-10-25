Туристы заблудились на Великой Китайской стене

Спасатели эвакуировали семью из трех человек, которая тринадцать часов провела на необорудованном для посещения полуразрушенном участке Великой Китайской стены к северу от Пекина.

Туристы позвонили в полицию около трех часов утра 22 октября, сообщив, что застряли на стене в районе Цзянькоу, на участке, который пока не реставрирован и располагается на крутых горных склонах.

Однако посланная на место происшествия поисковая команда даже с помощью местных жителей не смогла найти терпящую бедствие семью по причине темноты, а также скользкой из-за прошедшего ливня почвы. Помимо этого, в находящемся у туристов мобильном телефоне села батарейка.

Путешественников в итоге нашли лишь через десять часов после их первого звонка. Еще три часа понадобилось, чтобы снять их со стены, причем одного из членов семьи пришлось спускать вниз на носилках.

Спасенным туристам рассказали об опасностях посещения неотреставрированных участков стены. О степени полученных ими травм или повреждений не сообщается, передает Вести.ру.