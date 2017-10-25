Жителей одной из столичных улиц просят запастись водой

Жители столичной улицы М. Садовяну, 4/1 останутся в четверг, 26 октября, без воды.

Поставщик призывает потребителей запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения, передает ipn.md.



АО „Apă-Canal Chişinău” отмечает, что перебой в поставках с 9 часов утра до 15:00 связан с проведением плановых работ. После их завершения подача воды возобновится по запланированным параметрам.

Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.