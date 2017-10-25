Coca-Cola теряет прибыль

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola, по итогам девяти месяцев сократилась на 33% в годовом выражении и составила 4 млрд долларов. Об этом сообщается в отчетности компании.

Как отмечается, чистая разводненная прибыль на акцию составила 0,92 доллара против 1,37 доллара годом ранее. Операционная выручка Coca-Cola в годовом выражении снизилась на 14%, до 27,9 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Coca-Cola выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1,45 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,33 доллара против 0,24 доллара годом ранее. Операционная выручка сократилась в годовом выражении на 15%, до 9,08 миллиарда долларов.

Однако показатель превзошел прогнозы экспертов, которые ожидали показатель на уровне 8,73 миллиарда долларов, отмечает korrespondent.net.