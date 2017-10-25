Саакашвили получил документы о лишении украинского гражданства

Экс-глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства. Об этом политик сообщил возле здания Государственной миграционной службы Украины в Киеве.

"Я иду в суд сегодня или завтра. Наконец-то мы получили документы от администрации президента по гражданству. И мы будем обжаловать лишение меня гражданства", – пообещал Саакашвили.



Как сообщал Корреспондент.net, 26 июля 2017 года Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства. Основанием послужило обнаружение ложных данных в его анкете.



Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года, напоминает korrespondent.net. В тот же день президент назначил Саакашвили главой Одесской ОГА.



Но 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", а также пообещал "начать новый этап борьбы".