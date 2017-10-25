Ученые: черный юмор - признак высокого интеллекта

Австралийские ученые обнаружили, что забавные люди (и особенно те, кто любит черный юмор) имеют более высокий уровень интеллекта в сравнении с их менее смешными сверстниками.

По словам исследователей, это происходит потому, что для понимания чужого юмора и создания собственных шуток требуются как когнитивные, так и эмоциональные способности. Причем, хорошо развитые в каждом из случаев. Анализ данных показал, что у смешливых людей словесный и невербальный интеллект более высок, за счет чего они также менее склонны к беспокойству и агрессивному настроению.

Но люди, которые умеют шутить, не просто умны — с ними приятно быть рядом. Как сообщает MedicalXpress, сразу в нескольких исследованиях чувство юмора удалось связать с высоким эмоциональным интеллектом, что, в свою очередь, является одним из наиболее желательных качеств партнера как для мужчин, так и для женщин. С точки зрения эволюционной психологии юмор является «наследуемой чертой», ​​которая сигнализирует об умственной пригодности и интеллектуальной гибкости для создания потомства.

В психологии часто встречается термин «позитивный стиль юмора», описывающий людей, которые используют чувство юмора для улучшения отношений и уменьшения количества конфликтов. Этот тип юмора также связан с удовлетворением отношений, экстраверсией и высокой самооценкой, и именно он, как показывают эксперименты, лучше прочего помогает справляться со стрессовой нагрузкой и неприятностями.

Более негативные стили юмора, такие как сарказм и насмешки, не имеют вышеуказанных преимуществ. Вместо этого они способствуют отчуждению людей и почти всегда связаны с подавленным настроением и агрессией, передает Вести.ру. Впрочем, если речь идет о черном юморе — достаточно жестком по своей сути, но целью которого не является оскорбление собеседника — то он, как уже говорилось, присущ высокоинтеллектуальным людям.

Логично предположить, что люди с чувством юмора не только заставляют людей вокруг смеяться, они еще и сами нередко смеются. Эксперты в области нейробиологии говорят о том, что частый смех приводит к изменениям в мозге, и именно это, по их мнению, может объяснить зависимость между чувством юмора и интеллектуальным превосходством. Как это работает: положительные эмоциональные состояния (радость, веселье, счастье) увеличивают производство в мозге дофамина — гормона, который помогает нам чувствовать себя хорошо и стимулирует центры мозга, ответственные за обучение. В результате процесс мышления становится более гибким и творческим.