В Таиланде спустя год хоронят короля

В Таиланде началась церемония похорон короля Пумипона Адульядета (Рама IX), скончавшегося год назад. Траурные мероприятия проходят в тронном зале дворца Дусит.

Прощание с монархом будет продолжаться в течение пяти дней. Завтра состоится процедура кремации, которую возглавит новый король Маха Ваджиралонгкорн, отмечает издание.

Похороны короля - важное событие для тайцев. Отдать последнюю дань памяти королю пришли тысячи жителей страны. Люди, одетые во все черное, собрались возле дворца, несмотря на сильную жару, сменяющуюся сильными дождями. Некоторые скорбящие держат в руках портреты короля, передает newsru.com.

По данным СМИ, некоторые тайцы пришли ко дворцу еще несколько дней назад. Иногда в толпе вспыхивают конфликты, которые гасит местная полиция. Она также следит, чтобы скорбящие не нарушали принятые правила поведения: не кричали "Да здравствует король" и не фотографировали церемонию на смартфоны, а также не делали селфи.

Ожидается, что всего похороны Пумипона посетят около 250 тыс. человек. Церемонию будут транслировать местные телеканалы.

Король Пумипон Адульядет (Рама IX) умер в Таиланде 13 октября 2016 года в возрасте 88 лет. Он правил Таиландом 70 лет.

Смерть монарха погрузила тайцев в глубочайший траур. На протяжении всего года тело короля находилось в тронном зале дворца. Там с ним могли проститься все желающие. По данным CTV News, таковых набралось более 12 млн человек - почти шестая часть населения страны.